En raison d’appels à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

Musique © Radio France

entre 9h et 9h40

VAITEANI - O vai ALA.NI - Papa

Claude NOUGARO - La pluie fait des claquettes

FATHER JOHN MISTY - Ballad of the dying man

Jeanne CHERHAL - Le feu aux joues

Chris GARNEAU - Dirty night clowns

VAUDOU GAME - Pas la peine

Jorja SMITH/BURNA BOY - Be honest

DAPHNE - Où est la fantaisie

Clara LUCIANI - Ma soeur

entre 10h et 11h

MANSFIELD TYA - Gilbert de Clerc

SAMPA THE GREAT - Final form

Irina BJORKLUND - La vie est une fête

CAT POWER - In your face

KEREN ANN - Bleu

Suzanne VEGA - Tom's diner

AQUASERGE - Si tu t'en vas

STARCRAWLER - No more pennies

Sandra NKAKE - La mauvaise réputation

ANIS - Avec le vent

William Z VILLAIN - Anybody gonna move

Mayra ANDRADE - Le jour se lève

Lucas SANTTANA/DUDA BEAT - Meu primeiro amor

RODRIGUEZ - Sugar man

IAM - Omotesando

entre 11h et 12h30

Bob MARLEY/THE WAILERS - Exodus

MESPARROW - Ne me change pas

METRONOMY - Walking in the dark

KAT ONOMA - La chambre

Charles WRIGHT/THE WATTS 103RD STREET RHYTHM B - Express yourself

M/Matthieu CHEDID - Thérapie

FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS/François MARRY - Les plus beaux

Michael KIWANUKA - Hero

G LOVE/SPECIAL SAUCE - Baby's got sauce

PROPELLERHEADS/Shirley BASSEY - History repeating

L’EPEE/Emmanuelle SEIGNER/THE LIMINANAS - Springfield 61

Lauryn HILL/Nina SIMONE - Feeling good

LA FELINE - Le royaume

Leonard COHEN - Happens to the heart

BADMARSH & SHRI - Signs

entre 12h et 13h

XTC Making - plans for nigel

Baxter DURY - Slumlord

MINUIT - Cafeine

Hubert-Félix THIEFAINE - Lorelei sebasto cha

Girma BEYENE/Akale WUBE - Enken yèlélénbesh

Rachid TAHA - Minouche

TITO & TARANTULA - After dark

Richard DE BORDEAUX/Daniel BERETTA - La drogue

BLACK PUMAS - Fire

MADJO - Le nid des 100 soucis

JUNIORE - Ah bah d'accord

CALYPSO ROSE - Calypso Blues

Silvain VANOT - Il fait soleil

Brittany HOWARD - Stay high

Patti SMITH - Smells like teen spirit

entre 13h10 et 14h

Alain BASHUNG - Les mots bleus

BIG THIEF - Not

Marianne FAITHFULL/Nick CAVE - The gypsy faerie queen

Bertrand BELIN/Barbara CARLOTTI - Lentement

ALABAMA 3 - Woke up this morning

GROUPE MOSTLA - L'amour c'est mieux

Mark RONSON/Anderson PAAK - Then there were two

113 - Tonton du bled

ANGELE - Perdus

CIGARETTES AFTER SEX - Touch

THE VELVET UNDERGROUND/NICO – Sunday morning

QUEENS OF THE STONE AGE - The way you used to do

GONG/Dashiell HEDAYAT - Chrysler

Laura CAHEN - La complainte du soleil

THE STRANGLERS - The european female

ARTHUR H/FEIST - La chanson de satie

LIZZO - Truth hurts

entre 17h et 18h

Bob DYLAN - Man gave names to all the animals

Léo FERRE - La "the nana"

Iggy POP - Loves missing

LA FEMME - Sur la planche

THE CURE - A forest

Malik DJOUDI - Dis moi qu't'y penses

SOAPKILLS - Ya jarha

BARBAGALLO - Ça,tu me

TAME IMPALA - It might be time

Francoise HARDY/Etienne DAHO - Et si je m'en vais avant toi

LOLO ZOUAI - Moi

THE WHITE STRIPES - Seven nation army

The LITTLE RABBITS - Une belle fille comme toi

TINARIWEN/Cass MCCOMBS - Kel tinawen

BIXIGA 70 - Quebra cabeça

Mélodie LAURET - Minuit quelque part

MANSIONAIR - We could leave

CHRISTINE AND THE QUEENS – Saint Claude

EELS - The deconstruction