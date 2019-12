Le programme musical du mardi 03 décembre

En raison d’appels à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

Entre 11h et 12h

Rupture - Laurie Darmon

Father'Son - Celeste

Vu d’ici – Pierre Bondu

Siberian Nights - The Kills

Avalanches - Batlik

Hung Up - Madonna

Où va le monde - La Femme

Woman - Karen O & Danger Mouse

Aussi belle qu'une balle - Taxi Girl

La Mariée - Vague à l'âme

Work Song - Nina Simone

Cajun - Isaac Delusion

Leyla - Altın Gün

Mon amie la rose - Natacha Atlas

Dreams - L'Epée / The Liminanas / Emmanuelle Seigner

Motivik Retrograde - Quantic

