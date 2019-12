France Inter en direct du vendredi 13 décembre 2019

En raison d’un appel à la grève émanant d’une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

Les titres diffusés ce vendredi 13 décembre

> 5h-7h

Jérôme Miniere – Cascades. Finn Andrews/The Veils - One By The Venom. Laurie Darmon – Rupture. Celeste - Father's Son. Pierre Bondu - Vu D'ici. The Kills - Siberian Nights. Batlik – Avalanches. Madonna - Hung Up. La Femme - Ou Va Le Monde. Karen O/Danger Mouse – Woman. Daniel Darc - Aussi Belle Qu'une Balle. Film Noir - La Mariée (Vague À L'âme). Nina Simone - Work Song. Isaac Delusion – Cajun. Altin Gun – Leyla. Natacha Atlas - Mon Amie La Rose. L'epee/The Liminanas/Emmanuelle Seigner – Dreams. Quantic - Motivic Retrograde. Minnie Ripperton- Lovin’you. Lomepal – Regarde moi. Black pumas – Fire. L’impératrice – Agitations tropicales. Asap Rocky/Rod Stewart/Miguel/Mark Ronson – Everyday. Clara Luciani – Ma soeur. Brittany award – Stay high. Bernard Lavilliers – Les Mains d’or. Vinicio Capossela – Con una rosa. Lucas Santtana – Ninguem sott a mao de ninguém. Benjamin Biolay – La Superbe. Rodolphe Buger – Happy Hour. Jack White – Love interruption. Juliette Armanet – Manque d’amour. Nekfeu/Vanessa Paradis – Dans l’univers. James Blake – Vincent