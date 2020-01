La programmation musicale de France Inter du jeudi 16 janvier 2020

En raison d’un appel à la grève émanant d’une organisation syndicale portant sur le projet de réforme des retraites, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

13h > 14h30

Prince - Nothing Compares 2 U

Christine And The Queens - Comme Si On S'aimait

Rosalia - Aute Cuture

Polo & Pan – Canopée

Frank Ocean - White Ferrari

Marie-Flore – Qcc

Booba – Scarface

Billie Eilish - Bad Guy

Vendredi Sur Mer – Encore

Nilufer Yanya - Thanks 4 Nothing

Feu Chatterton - La Malinche

Aldous Harding - Fixture Picture

Violent Femmes - Blister In The Sun

Alain Bashung - Faites Monter

The Xx – Infinity

Jaune - En Sommeil