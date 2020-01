En raison d’un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

15h > 16h

Keren Ann/Patchwork - Odessa, Odyssée

Frank Ocean - Moon River

Anne Sylvestre - Les Gens Qui Doutent

Leonard Cohen - Happens To The Heart

Pierre Lapointe - Nos Joies Répétitives

The Rolling Stones – Angie

Jacques Higelin - La Joie De Vivre

Izia/Dominique A - Esseulés

Metronomy - Walking In The Dark

Polo & Pan - Plage Isolée

Aloïse Sauvage – Jimy

Lcd Soundsystem - Time To Get Away

Foals - Into The Surf

Florent Marchet - La Charrette

Ibeyi - Stranger Lover