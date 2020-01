Programme musical du samedi 18 janvier 2020

En raison d’un appel à la grève émanant d’une organisation syndicale portant sur le projet de réforme des retraites, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

Voici la liste des titres diffusés entre 19h20 et 20h :

Mayer Hawthorne - Green Eyed Love

Clara Luciani - Ma Soeur

Travis Scott - Highest In The Room

Bill Withers - Naked & Warm (Heaven! Oh! Heaven!)

Octave Noire - Un Nouveau Monde

Agnes Obel - Island Of Doom

Flavien Berger – Brutalisme

Mae Muller – Anticlimax

Vanessa Paradis - Vague A L'âme Sœur

Blur - Tender.