Le programme musical du 18 janvier 2020

En raison d’un appel à la grève émanant d’une organisation syndicale portant sur le projet de réforme des retraites, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

Voici la liste des titres diffusés entre 16h et 17h :

Juniore - Tout (sinon rien)

The Jon Spencer Blues Explosion - Bellbottoms

L’epee/Emmanuelle Seigner/The Liminanas - Springfield 61

Dope Lemon/Angus Stone - Hey You

Foals - Into The Surf

Alain Bashung - Ma Peau Va Te Plaire

Rita Mitsouko - L'hôtel Particulier

Lucas Santtana/Duda Beat Meu Primeiro - Amor

Lucas Santtana Norah Jones/Mercury Rev Okolona - River Bottom Band

Stephan Eicher - Prisonnière

Nick Cave/The Bad Seeds - Waiting For You

Keren Ann/Patchwork - Odessa, Odyssée

Gus Seyffert - Hold On

Sonic Youth - Superstar

Kaiit - Miss Shiney

Rachid Taha - Minouche