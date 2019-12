La programmation musicale du jeudi 19 décembre 2019

En raison d’appels à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales portant sur le projet de réforme des retraites, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

11h > 12h

Senor Coconut – Radioactivity

Oxmo Puccino/Orelsan – Ma fille

Gorillaz – Stylo

Rodrigo Amarante – O nao Pedido de casamento

Ayo- Beautiful

Bazbaz - Sur le bout de la langue

Janis Joplin – Summertime

Angèle – Perdus

Michael Jackson – I’ll be there

Clou – Les Gauloises bleues

Teskey Brothers – So caught up

Gerard Manset – Y’a une route

Jeanne Cherhal – Le feu aux joues

Wilco – If it ever was a child

Michele Arnaud/Serge Gainsbourg – Les Papillons noirs

Big Thief – Not

Laurie Anderson – O superman (For Massenet)