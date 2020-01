La programmation musicale de France Inter du mardi 21 janvier 2020

En raison d’un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

5h > 6h

Safia Nolin/Alexandra Strliski - Tous Les Cris Les Sos

Adele - Someone Like You

Nemir - Ca Sert

Edward Sharpe/The Magnetic Zeros – Home

Sebastien Tellier - L'amour Naissant

Bruce Springsteen – Sundown

Véronique Sanson - Le Maudit (Mais La Douleur Efface Ta Faute)

Elton John - Tiny Dancer

William Sheller - Un Homme Heureux

Chris Isaak - Wicked Game

Lous And The Yakuza – Dilemme

Iam – Omotesando

Starcrawler - No More Pennies

6h > 7h

Asa - Good Thing

Jacques Dutronc - Le Petit Jardin

Sad - Is It A Crime

Clement Froissart - Amour Armure

Tame Impala - Borderline

Henri Salvador - Jardin D'hiver

Honne - Day 1

Ezechiel Pailhes - Eternel Eté

Lizzy Mercier Descloux - Mais Où Sont Passées Les Gazelles ?

Charlotte Adigery - High Lights

Nelson Beer - Nadya

Dj Mehdi/Outlines - Lucky Boy

Bagarre - Kabylifornie

Tshegue - The Wheel