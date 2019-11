Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989, il y a exactement 30 ans. Frédéric Pommier en avait 14 à l'époque. Il nous raconte, il se souvient...

Des enfants passent, sur le chemin de l'école, devant le mur de Berlin effondré quelques jours plus tôt (photo prise le 14 novembre 1989) © Getty / Stephen Jaffe

Non, je ne vais pas vous parler des 84 ans d’Alain Delon, ni des 46 ans de Florence Foresti, ni même des trois ans de l’élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis. Un micro-événement comparé à celui dont on s’apprête à commémorer les 30 ans... Car cet anniversaire-là sera célébré demain. Mais il en a été question toute la semaine dans les médias, sur notre antenne notamment.

Et tous, ici (à part notre ami Julien, qui n’était pas encore né) tous, ici, je pense qu’on se souvient de ce qu’on faisait quand on a appris la chute du mur de Berlin.

On ne peut oublier les images sur les télés : la liesse, les sourires, les larmes, la sidération des Allemands de l’Est… La joie de leurs voisins de l’Ouest, les émissions spéciales et Bach au violoncelle par Rostropovitch. Moi, j’avais 14 ans, et j’étais allé à Berlin l’année précédente, avec la famille, la mère et le beau-père de mon correspondant. Ils habitaient à Quakenbrück, en Basse-Saxe, et m’avaient prévenu :

Tu vas voir, à l’Est, c’est très bizarre…

Il pleuvait des cordes, on avait voyagé en car et la zone de la frontière m’avait beaucoup impressionné. Des uniformes, des miradors et, ensuite, dans mon souvenir, de larges avenues quasi vides, sinistres. Bon, la pluie, ça n’arrangeait rien… Je me souviens également des Trabant, et puis de mon correspondant qui, pour rire, m’avait fait croire qu’il y avait un problème avec ma carte d’identité, que, sans doute, je ne pourrai jamais revenir côté Ouest. Ça ne m’avait pas fait rire du tout.

Il s’appelait Daniel et faisait environ six têtes de plus que moi… Un géant, le garçon… Avec une chambre immense… Remplie de maquettes d’avions militaires. Il voulait devenir pilote. Dans l’armée anglaise.

Sa mère était adorable : mince, blonde, avec un Yorkshire, et elle était coiffée comme lui… Elle me disait que j’étais mignon, parce que j’étais "de taille normale"… C’est à elle aussi que je pense quand j’entends parler du mur. Elle m’a fait découvrir le pain noir et la bière - ma première gorgée de bière… Je n’en avais jamais bu.

D’ailleurs, ma première cuite, une cuite à la bière, c’était dans une boite de nuit de Quakenbrück. Et je crois bien qu’il s’agissait de ma première sortie en boîte de nuit.

Je me souviens de Renate, une amie de Daniel. Seize ans, les cheveux rouges, la bouche délicieuse… Elle était très entreprenante et, j’avoue, je ne comprenais pas bien ce qu’elle cherchait à faire avec ses mains. Je pense à Renate lorsque j’entends parler du mur…

Et à ma prof d’allemand bien sûr. Madame Lebars, elle était chouette… Mais moins drôle que Madame Bernard, notre prof de musique qui nous avait appris "Les Démons de Minuit".

Je me souviens de mes camarades de l’époque : les copains, les copines du collège… L’une est morte il n’y a pas longtemps… Je ne sais pas comment. Ça m’a rendu affreusement triste.

Je me souviens aussi du voyage scolaire en Angleterre. La même année, j’avais 13 ans… La traversée sur le bateau, et la fille de la boulangère amoureuse de Florent Pagny. Je me souviens, je lui ai dit : « Plus tard, je te le présenterai ! » Elle, je ne l’ai jamais revue… Lui, je ne l’ai jamais rencontré…

Je me souviens des réfugiés chiliens qui, souvent, venaient déjeuner à la maison. C’est étrange, la mémoire… Ses chemins nous font faire des arabesques.

Période identique et là, tout se mélange. L’évocation du mur me renvoie à la dictature de Pinochet. Quand on les commémore, les événements historiques nous ramènent à nos propres vies. Des détails minuscules qui, parfois, n’ont plus rien à voir avec les récits officiels…

Je me souviens que dans le car, en quittant Berlin Est, la mère de Daniel m’avait parlé d’une chanteuse française qu’elle aimait bien… Elle l’avait vue sur une chaîne de télé allemande où elle avait chanté pieds nus. Aujourd’hui, quand j’entends parler des 30 ans de la chute du mur de Berlin, je ne peux m’empêcher de penser à France Gall.