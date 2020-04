Un « Quart d’Heure de Célébrité » aux petits oignons, ce matin : une fois n'est pas coutume, les cuisines sont à l'honneur !

Gaëtan Roussel en cuisine pour un concert confiné pour France Inter © D.R.

C’est donc le moment de vous emparer d’un stylo, car je vais vous donner ma recette du velouté de carotte parfumé au curcuma… Puis ma recette du curry de volaille – noix de coco – pomme verte… Puis ma recette du riz sauté aux saucisses et merguez… Ensuite, on passera aux desserts.

Au programme : mes pancakes banane – sauce caramel, mes brochettes de bananes dorées aux épices douces, et mon milkshake framboise-banane… Je suis parti du principe que vous aimiez la banane. Mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez remplacer les bananes par des courgettes.

Et je vous garantis que vous m’en donnerez des nouvelles car ce sont des recettes de chef. D’ailleurs, je les tiens d’un chef : celui qui, depuis trois semaines, nous fait cuisiner avec lui à la télé !

Vous avez reconnu la voix de Cyril Lignac

L’émission, c’est Tous en cuisine, et se déroule vraiment en direct de sa cuisine… Sacrée cuisine, en l’occurrence… Un plan de travail immense en marbre blanc, et pour s’asseoir à table : une banquette en cuir aux formes futuriste… C’est très chic chez Cyril Lignac. Mais grâce à l’émission, on découvre également d’autres intérieurs.

Des téléspectateurs se filment en train de faire les recettes, et chaque soir, des célébrités se prêtent au jeu. Les humoristes Arthus, Max Boublil, Inès Reg, le rappeur Black M ou encore Stéphane Bern… Un truc de dingue, la cuisine de Stéphane Bern… Des étagères jusqu’au plafond remplies de mugs en porcelaine… On se croirait dans une ancienne boutique d’apothicaire.

Celle d’Hervé Morin est plus sobre. Hervé Morin, ancien ministre de la Défense. Sa cuisine, on l’a découverte il y a dix ans quand il avait tourné une petite vidéo pour présenter ses vœux…

Les Français aiment faire la cuisine, et comme Hervé Morin souhaitait se faire aimer des Français, c’est donc de sa cuisine, au milieu de ses casseroles, qu’il avait choisi de s’adresser à eux.

Se montrer dans sa cuisine, ça rend sympathique… Humain, proche des gens… Le député François Ruffin le fait parfois lui aussi… Devant son frigo, avec, à côté de lui, le sachet de pain de mie et la bouteille de sirop de fraise. Et cette semaine encore, c’est de sa cuisine qu’il a répondu à une interview à la télé.

Et chez le téléspectateur, quand quelqu’un s’exprime de chez lui, ça peut susciter le plaisir des voyeurs.

On regarde, on observe : c’est comment chez lui ?

Est-ce que c’est bien rangé ? Est-ce qu’il y a des meubles sympas ? Des idées de déco dont on pourrait s’inspirer ?

Ces jours-ci, on a vu également la cuisine du chanteur Raphaël, qui, lui, s’y est installé pour donner un concert à ses fans sur Facebook… Ambiance très intimiste… Simplement guitare/voix… Le problème, c’est qu’il avait visiblement oublié de prévenir sa compagne, l’actrice Mélanie Thierry.

Ok pour deux chansons, sauf qu'il avait aussi oublié de prévenir ses enfants.

Il est revenu, il a chanté, mais la séquence capturée par notre collègue Camille Crosnier fait beaucoup rire sur les réseaux et les radios depuis plusieurs jours… Une scène de la vie quotidienne qui surgit grâce au confinement… « Ouais, mais c’est pas une heure ! T’es dans la cuisine et je dois faire à bouffer ! »

Une petite engueulade de quelques secondes… Et c’est vrai, quelle idée de chanter dans cette pièce-là ?

Mais sur France Inter également, des chanteurs donnent des concerts dans leur cuisine. Stéphane Eicher, Gaëtan Roussel et, ce soir, c’est au tour de Pomme… J’aime bien, ce prénom, Pomme… J’aurais adoré que ma fille s’appelle comme ça… Mais ma compagne m’a dit : « Pomme Pommier, tu déconnes ? »

Je m’arrête là pour la « séquence intimité » : je suis pas dans ma cuisine… Mais Pomme, je l’écouterai sans doute en cuisinant mon fameux velouté de carotte au curcuma.