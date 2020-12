Suite de notre série de reportages dans les coulisses du Museum National d'Histoire Naturelle : l'atelier de taxidermie. La zoothèque du Museum, que l'on pourra visiter à nouveau prochainement, accueille près de 8 millions de spécimens.

La zoothèque

8 millions de spécimens sont naturalisés dans la zoothèque du Museum, dont 130 000 espèces différentes ! Naturaliser signifie empailler, sauf qu'on ne garnie plus la peau de l'animal de paille, mais de fibre de bois, plus douce, plus maléable et moins sujette à l'invasion d'insectes.

Quand nous arrivons dans son atelier, Justine est en train de travailler sur un hérisson, qui servira sans doute de support pédagogie pour expliquer la disparition progressive des hérissons.

Les animaux naturalisés peuvent aussi être très utilrs pour faire des recherches sur le covid 19 par exemple...