Ceux qui retournent à la campagne aujourd’hui sont de plus en plus nombreux, comme acteurs de l’agriculture ou non.

Protéger et transmettre le foncier agricole, à côté du Mont St Michel, Manche, Normandie. © Getty / Francisco Javier Gil / 500px

Comme vous le savez, et pour des raisons bêtement démographiques, nous allons devoir remplacer en moins de dix ans la moitié de nos acteurs agricoles. En France, nous avons un outil puissant de régulation du foncier agricole, les SAFER. Créées en 1960, les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural que l’on nous envie partout ou presque, nous permettent de sanctuariser le foncier rural sur sa vocation agricole.

J’ai eu une conversation avec Michel Baylac, président des SAFER d’Occitanie et je lui ai demandé comment il voyait ce remplacement générationnel. Pour lui, le plus important c’est de donner la possibilité aux jeunes de s’installer. Et d’ailleurs il n’est point obligatoire d’être propriétaire foncier pour ça.

On voit de plus en plus d’acteurs des filières ou bien de fonds financiers, d’associations comme « Terres de lien » par exemple, s’intéresser à l’acquisition de terres agricoles. On les comprend, même si la situation des agriculteurs n’est pas très enviable aujourd’hui, tout le monde a bien conscience des enjeux colossaux liés à l’agriculture dans les années qui viennent.

Alors, au regard de ces enjeux , ces outils de régulation que sont les SAFER ne doivent-ils pas répondre à un besoin territorial en priorité ? De la meilleure des façons possibles, c’est ce que nous souhaitons tous. Alors les SAFER, les investisseurs privés, les fonds publics d’investissement, les propriétaires actuels, tous doivent maintenant se focaliser sur ce remplacement générationnel. Et, si nous voulons garder notre sens de l’humus, il faut impérativement que ce remplacement se fasse dans le cadre de l’agroécologie et de la résilience des territoires. Notre avenir à tous en dépend.