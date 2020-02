On parle d’arbres, de cinéma et de collégiens ce matin. Mais quel est donc le lien entre ces trois sujets ? Ou plutôt : qui fait le lien entre ces trois sujets ?

Enfant enlaçant un arbre © Getty / David Trood

C’est bien d’une personne dont nous parlons : une personne et un projet. Il s'agit de Marie France Barrier, journaliste et réalisatrice de documentaires. Nous lui devons entre autres Le champ des possibles et Nous demain, deux documentaires sélectionnés aux green awards de Deauville.

Cette fois ci, Marie France Barrier s’est attaqué à un énorme sujet, un sujet qui nous tient vraiment à cœur dans le sens de l’humus : les arbres. Elle a donc réalisé un film qui sera diffusé le 3 mars prochain à 20h50 sur France 5, et je vous recommande bien sûr de le regarder.

Faire des films sur des sujets pareils ne laisse pas indemne. Évidemment que c’est très important de porter ces messages et cette culture, mais à quoi bon si cela ne devient pas concret, et y compris pour soi-même ?

Il semblerait que côtoyer les arbres ait eu quelques effets collatéraux éminemment positifs chez Marie France Barrier : une sorte d’agroforesterie collaborative et ça c’est une très bonne idée ! Merci donc à Marie France Barrier et à son association « des enfants et des arbres ».

J’ai ouï dire que la région Occitanie devançait l’appel avec ses lycéens dès cette année ! Si chaque gamin pendant sa scolarité plante un ou deux arbres, dans de vrais projets agroforestiers, ça risque de bien bouger dans le paysage agricole.

Gardons notre sens de l’humus, plantons des arbres.