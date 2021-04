Dans "Le roi n'avait pas ri", Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur, raconte les déboires de Triboulet, bouffon de Louis XII et François Ier. L'occasion de réfléchir aux relations, parfois tumultueuses, entre l'humour et le pouvoir. Une fois n'est pas coutume, c'est vous qui lui posez vos questions, ce soir...

Guillaume Meurice © AFP / Lionel Bonaventure

Triboulet est le fameux bouffon des rois Louis XII et François Ier. Il est aussi le personnage qui, six siècles après ses pitreries, continue d’inspirer les humoristes. Pourtant, il ne se correspond en rien à l’idiot que le titre de bouffon du roi semble parfois désigner. Guillaume Meurice dresse le portrait d'un homme brillant qui s'est hissé bien plus haut que sa condition ne le laissait espérer. C'est du statut de quasi conseiller du roi qu'il finit par chuter : après avoir manié la répartie durant des années, le bouffon tombe en disgrâce après avoir prononcé le mot de trop.

« Et si telle était ma fonction ? Divertir sans glisser. Chercher la limite, le point d'équilibre entre le rire et l'offense. Entre la grâce et l'abîme » - Le roi n'avait pas ri, Guillaume Meurice

Pour Guillaume Meurice, le parcours de Triboulet questionne notre propre rapport à l'humour et à la place que nous décidons de lui accorder dans nos démocraties. Quelle ligne rouge doit-on imposer à la satire ? L’autorité se laisse-t-elle tourner en dérision ? L’expression est plus libre aujourd’hui qu’au temps de Triboulet. Mais les interrogations quant aux limites du comique et le rapport aux puissants demeurent. Pour l’humoriste, pouvoir se moquer du pouvoir politique est essentiel : « les fous sont les garde-fous de la démocratie » affirme-t-il.

