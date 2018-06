Elle peut être douce, grave, hésitante, sûre d’elle, apaisante, agaçante, on peut s’en souvenir longtemps ou l’oublier immédiatement, notre voix est singulière et expressive. Elle est significative, surtout, puisqu’à travers elle, on peut tout savoir de notre état ou de notre caractère. On en parle !

La voix, cet outil que nous avons tous en commun en dit beaucoup sur notre état, notre caractère, notre rapport aux autres, notre identité aussi puisque nous avons chacun la nôtre.

La voix est irremplaçable pour communiquer et se comprendre. Elle nous trahit parfois mais nous accompagne toujours.

La voix est aussi un formidable instrument de musique et quel meilleur endroit pour en parler qu’ici, à la radio ? Où le fait d’entendre sans voir la rend encore plus précieuse et surtout plus magique.

On en parle avec le contre-ténor Philippe Jaroussky ; avec Elizabeth Fresnel, médecin phoniatre qui a créé en 1984 le Laboratoire de la Voix ; avec le professeur de technique vocale Pierre Derycke, qui enseigne au Conservatoire du 8e arrondissement de Paris, à Science Po Paris et à Eloquentia Saint-Denis.