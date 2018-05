Le X est désormais accessible en quelques clics. Conséquence de sa production et sa consommation toujours plus massives et plus diverses, la banalisation du porno inquiète, notamment concernant son impact sur les plus jeunes et leur perception de la sexualité.

Chaque année 100 milliards de vidéos sont visionnées sur le site Pornhub. Ce chiffre reflète la massification de la consommation de pornographie permise par Internet et accélérée par le bouleversement de sa production : les grands studios et les acteurs de renommée mondiales cèdent de plus en plus de terrains aux sites web et aux amateurs.

Cette banalisation alarme car elle modifie notre perception de l'intime, de la sexualité, du corps des hommes et des femmes. Les inquiétudes se concentrent en particulier autour des enfants, exposés de plus en plus tôt au porno (62% des 18-30 ans en ont visionné avant leurs 15 ans), bien que les plus gros consommateurs soient les plus de 65 ans.

Faut-il avoir peur de cette tendance ? Comment gérer cette nouvelle donne vis-à-vis des enfants ? Dans quelle mesure les évolutions du porno reflètent une évolution la société ?