Charles Aznavour est décédé aujourd'hui à l'âge de 94 ans. En plus de soixante dix ans de carrière, le chanteur a composé plus de 1400 chansons et l'acteur tourné une soixantaine de films.

Charles Aznavour, chanteur est mort aujourd'hui à l'âge de 94 ans © AFP / JOEL SAGET

On ne va pas S'LAISSER ALLER à la tristesse.

Il avait 94 ans, Aznavour. Un bel âge pour mourir COMME ILS DISENT. Et combien de générations traversées? HIER ENCORE, il était sur scène. FOR ME, FOR ME FORMIDABLE. Avec au moins 2 GUITARES derrière lui. Et bien plus. Chacun de ses succès au fond, pour nous tous, c'est une petite madeleine de Proust, ou un PLAISIR DEMODE, mais que revendiquent aujourd’hui, même la nouvelle génération d'artistes disons néo BOHEME; à qui il racontait volontiers combien, lui DANS SON COIN, tout seul, n'a pas renoncé même quand personne n'en voulait. IL FAUT SAVOIR s'accrocher, expliquait-il à tous, les chanteurs, LES COMEDIENS. Tous ceux QUI SE VOYAIENT DEJA, sans trop voir venir grand-chose encore.

Et vous ? Qui probablement n'AVEZ RIEN OUBLIE. EMMENEZ MOI, ce soir au téléphone sonne dans vos souvenirs de Charles Aznavour.

Si vous avez repéré les treize chansons planquées dans ce lancement, c'est que vous êtes dans le cœur de cible.Comme nous tous.

Treize. Ça porte malheur non ? C'est que j'ai pas réussi à replacer TROUSSE CHEMISE.

Boom. C'est fait...!!