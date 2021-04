Ce sont des vacances pascales singulières qui s'ouvrent la semaine prochaine : calendrier unifié pour toutes les zones, déplacements interrégionaux prohibés... Comment s'organiser après des projets annulés et avec des enfants à garder ?

Comment se présentent les vacances de printemps ? © Getty / martin-dm

Les vacances de printemps qui débutent dans une semaine s'annoncent un peu particulières cette année. Elles étaient d'ailleurs au coeur du discours d'Emmanuel Macron mercredi : le gouvernement espère que les restrictions sanitaires qui s'appliqueront durant leur période permettront de gagner du temps sur l'épidémie. Les congés scolaires sont unifiés et toutes les zones seront en vacances à partir du 12 avril. Cependant, il ne sera pas possible de se déplacer au-delà de 10 kilomètres de son domicile, et donc, de partir en vacances.

L'aménagement de ces congés occasionne des annulations en cascade du côté des réservations d'hébergement. Au-delà de la limité de la mobilité, ces restrictions ne sont pas sans conséquences pour les parents : la garde d'enfants, en particulier par des membres de la famille, s'avère plus difficile et contraint parfois à envisager de nouvelles solutions. Le secteur touristique est aussi durement touché par ces décisions, lui qui a déjà reçu plus de 26 milliards d'euros d'aides de l'État depuis le début de la crise.

Comment modifier son programme de vacances ? Qu'est-il possible de faire ou ne pas faire et quels remboursements sont possibles ?

de vacances ? Qu'est-il possible de faire ou ne pas faire et quels sont possibles ? Quelles seront les conséquences de ces nouvelles mesures pour l’industrie du tourisme ?

Quelles solutions pour garder ses enfants durant ces deux semaines de congés ?

durant ces deux semaines de congés ? Comment envisager les vacances d'été compte tenu de la situation sanitaire ?

