Journée de solidarité avec les enseignants : le Téléphone Sonne donne la parole aux acteurs de l'éducation pour revenir sur cette rentrée de novembre, à la suite de l'hommage national à Samuel Paty.

ECOUTONS-LES !

Quinze jours après l’attentat terroriste qui a coûté la vie à Samuel Paty, Radio France affirme sa solidarité avec les enseignants qui incarnent et défendent chaque jour les valeurs de la République.

Ce soir, "écoutons les !" : dans cette période difficile de crise sanitaire et de menaces terroristes, le Téléphone Sonne donne la parole à ces enseignants qui sont au premier plan de la transmission de nos valeurs.

Peut-il y avoir un exercice plus difficile lorsqu'on est enseignant ? Avaler d'abord, autant que possible, le choc de l'assassinat de l'un des leurs. Et devoir ensuite transmettre, expliquer, à la fois pourquoi et ce que nous sommes.

La laïcité n'est pas chose facile à enseigner. La liberté d'expression et son utilisation est une liberté fondamentale pleine de chausses trappes quand on la décrit, et faire passer ces nuances n'est pas un exercice qu'on fait sans réfléchir.

Cette rentrée, par ailleurs, ne s'est pas faite dans les conditions idéales pour les enseignants : il l'ont largement fait savoir ici-même, sur France Inter. Une rentrée sous Covid, ce qui n'arrange rien...

Liberté d'expression, laïcité, diversité culturelle : écoutons et apprenons des témoignages de nos enseignants.

Avec nous pour en parler et pour répondre à vos questions, Kamel Chabane, professeur d'histoire-géographie au collège Gustave Flaubert (Paris) et Marguerite Graff, professeure d'histoire géographie au lycée Auguste Renoir (Asnières-sur-Seine).

Toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.A