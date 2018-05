Les écrans, les smartphones, les tablettes nous font-ils perdre la mémoire ? Faut-il travailler notre mémoire pour la conserver ? Peut-être devrions-nous arrêter avec les nouvelles technologies … Et que dire de ceux qui retiennent tout ? Peut-être sommes-nous inégaux face à la mémoire. On en parle !

La mémoire © Radio France

A part le numéro de vos parents, parce c’est le même depuis cinquante ans, est-ce que vous en connaissez beaucoup des numéros de téléphone ? S’il suffit de retrouver un nom sur un écran, à quoi bon chercher au fond de sa mémoire ?

Pourquoi suit-on bêtement notre GPS ? A tel point que nous ne sommes même plus capables de rentrer sans. A force de zapper d’une chaîne à l’autre, d’un site à l’autre, d’une idée à l’autre, on n’imprime plus. Alors que nos anciens savent réciter deux strophes de Victor Hugo et Jacques Prévert, vous souvenez-vous d’une des poésies de votre enfance ?

A quoi bon finalement puisque toutes les informations sont dans nos poches ? Faut-il se séparer des nouvelles technologies pour retrouver notre mémoire ? Et que dire de ceux qui retiennent tout ? Sommes-nous inégaux devant la mémoire ? On en parle avec le neuropsychologue Francis Eustache et Roland Portiche, auteur de Mémoire Totale - Hypermnésiques : pourquoi sont-ils des surdoués de la mémoire ?