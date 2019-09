Journée spéciale sur France Inter consacrée au Grenelle contre les violences conjugales. À cette occasion, la Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa répondra à toutes vos questions.

Marlène Schiappa répond aux auditeurs dans le Téléphone sonne © AFP / Martin BUREAU

En France, une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint ou ex-compagnon. Depuis le mois de janvier plus de 100 femmes ont ainsi perdu la vie. Pour lutter contre les féminicides, le Grenelle contre les violences conjugales s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 25 novembre.

Pendant 3 mois, plusieurs ministères, notamment ceux de l’intérieur, de la justice et du logement, participeront aux groupes de travail qui seront constitués autour de trois priorités : la prévention des violences conjugales, la prise en charge des victimes et la sanction des auteurs. Les militantes et militants féministes ont d'ores et déjà prévu de descendre en nombre dans la rue le samedi 23 novembre, deux jours avant la clôture du Grenelle.