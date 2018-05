Ces 25 dernières années, la température a augmenté de 0,18 degrés par décennie. Cette hausse historique entraine avec elle son lot de bouleversements. Parmi-eux, l’apparition de nouvelles maladies et une hausse spectaculaire du nombre d’espèces animales et végétales menacées d’extinction. On en parle !

On a appris, il y a quelques jours, que le moustique tigre est présent dans la moitié de l’hexagone. Avec les températures actuelles ce moustique, potentiellement porteur de virus comme la dengue, se régale.

Le réchauffement climatique est responsable de bon nombre de bouleversements. Les espèces végétales et animales, qui contribuent à l’équilibre de la planète, sont impactées.

Les oiseaux sont de moins en moins nombreux dans nos campagnes, certaines cigognes passent désormais l’hiver dans le sud de l’Europe et non plus en Afrique.

Quels sont les impacts des bouleversements climatiques sur la biodiversité et sur notre santé ? On en parle avec l’écologue et directeur de recherche au CNRS et à l’université Paris-Sud Franck Courchamp et Jean-François Guégan, directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le développement.