François de Rugy remplace Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique. Le président de l'Assemblée nationale avait rallié la République en marche début 2017

François de Rugy succède à Nicolas Hulot au ministère de la transition écologique © AFP / Eric FEFERBERG

Tout ça pour ça alors.

De Rugy à la place de Hulot. Le bon élève, à la place du trublion ? Le vrai politique, à la place de celui dont ça n'était pas le métier? Et au fond sans doute, la volonté de remettre le pouvoir en ordre de marche. De revenir à la source des engagements de chacun? Et tient, puisque l'on parle de source, là aussi, le gros cafouillage est à remettre droit.

Et avec tout ça, est-ce que la séquence est fermée ? Petit remaniement, petits commentaires? Pas certain. Il y a même beaucoup de questions sans doute sans réponses. Que l'on va essayer de poser ce soir grâce à vous. Sur le fond, est-ce que François de Rugy a pu obtenir des garanties pour accepter de lâcher le perchoir ? Ou est-ce une manière d'enlever une épine du pied du président ? Des arbitrages sur le nucléaire vont avoir lieu, qu'est ce que le nouveau ministre pourra dire de plus que l'ancien? Plus généralement, que dit-elle de la présidence Macron cette séquence cafouillage? Qui a commencé à l'été et n'en fini pas de ne pas finir?