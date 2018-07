Annoncé par le gouvernement lors des assises de la mobilité, le "plan vélo" se fait attendre. Comment inciter les Français à pédaler davantage ? Ce soir, Le Téléphone sonne fait le point sur les politiques cyclables en France, réponses aux enjeux environnementaux et de santé publique.

Si le "vélotaf" (le fait d'aller au travail à vélo) se développe en France, il reste peu pratiqué. Pourtant, 75% des trajets entre le domicile et le lieu de travail font moins de cinq kilomètres.

A côté de certains voisins européens, la France a des progrès à faire en matière de politiques cyclables. Quelles sont les mesures prioritaires à mettre en oeuvre pour un usage quotidien du vélo ?

Ce soir au Téléphone sonne, on parle environnement, santé, et vélos partagés.

Accompagnés de Pierre Serne, conseiller EELV à la région Ile-de-France et président du Club des villes et territoires cyclables et d'Olivier Schneider, président de la Fédération française des usages de la bicyclette et Sandy Dauphin, journaliste environnement à France Inter.

