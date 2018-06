Il est immense, assez moche, et capable de couper une vache en deux d’un coup de mâchoire. Il n’a peur de personne puisqu’il mange tout le monde. Il a des pattes avant ridicules mais gare à ses pattes arrière. On parle T-rex, ce soir, puisque pour la première fois un véritable squelette est exposé à Paris.

Trix, un squelette de tyrannosaure rex est exposé à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mois de septembre au jardin des plantes à Paris © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

12,5 mètres de long pour 4 mètres de haut, vieille de 67 millions d’années, 8 tonnes dont une mâchoire de de 200 kilos ; Trix fait son entrée au Muséum d’histoire naturelle de Paris.

Paris accueille, entre ce mercredi 6 juin et le 12 septembre prochain, le seul squelette de Tyrannosaurus rex original exposé en Europe. Il s’agit de celui de Trix, une femelle découverte dans le Montana en 2013.

Au Téléphone Sonne, ce soir, retournons en enfance

Jurassic Park, Le Petit Dinosaure, Dinosaure, les jouets dinosaures, les après-midis dans les musées à observer les squelettes, on a tous un souvenir avec ces animaux d’une autre époque. Parmi eux, le T-rex est surement le plus mythique. Celui qui a la pire réputation, aussi. Il était au sommet de la chaîne alimentaire et ne s’attaquait qu’aux grands dinosaures herbivores.

Depuis un siècle, une cinquantaine de Tyrannosaurus rex ont été découverts. Tous en Amérique du nord. Grace à eux, on en sait déjà beaucoup sur le T-rex. On s’est fait une idée de son poids moyen, de sa taille et même de sa façon de se comporter.

Ce grand dinosaure n’a cessé de nourrir les plus grands fantasme de la littérature au cinéma. Elles nous fascinent ces bêtes-là. Vous aussi, vous vous posez tout un tas de questions sur le T-rex ? On en parle avec les paléontologues Ronan Allain et Bruno David.