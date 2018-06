Linky débarque chez vous ! On le dit « intelligent », ce nouveau compteur électrique est vu comme une avancée technologique et écologique pour certains, d'autres dénoncent des effets nocifs sur la santé et une atteinte aux libertés individuelles. Déjà 8 millions d'appareils posés, 35 millions d’ici 2021. On en parle !

Plus de 8 millions de compteurs Linky ont déjà été installés en France © AFP / DAMIEN MEYER

Normalement, ça devrait presque être anodin. Un nouveau compteur pour remplacer les anciens. Plus neuf et plus efficace.

Oui, mais non. Rien n’est, semble-t-il, anodin avec le compteur Linky, la boite fluo, le compteur électrique de tous les dangers. Le début des installations a commencé en 2015. Depuis, plus de sept millions de compteurs ont été installés. Mais il en reste au bas mot 35 millions à poser, et peut être autant d’ennuis et de querelles.

Dans certains endroits on en est venu aux mains, ce qui est quand même un comble.

Le débat est lancé. Les relevés seront facilités, la fraude va diminuer, savoir ce que l’on consomme avec précision nous permettra de faire davantage d’économies. Peut-être mais qui va savoir ce que je consomme ? Qui enregistrera mes données ? Est-il dangereux à cause des ondes électromagnétiques ? C’est quoi le vrai du faux ? Si on mettait tout simplement les choses à plat avec des questions simples, les vôtres.