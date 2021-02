Clarisse Crémer, en bouclant le Vendée Globe la semaine passée, a battu le record détenu par une navigatrice sur cette course. Son parcours atypique la distingue parmi la jeune génération de skippers.

Clarisse Crémer lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée aux Sables-d-Olonne, le 3 février © AFP / Loïc Venance

Après 87 jours en mer, Clarisse Crémer est arrivée mercredi 3 février aux Sables-d’Olonne en douzième position. Elle devient ainsi la navigatrice ayant terminé le plus rapidement la course du Vendée Globe, devançant Ellen MacArthur (qui avait été classée 2e en 2001, après un périple de 94 jours).

Cette édition 2020 a d’ailleurs constitué un record en termes de participation féminine : six navigatrices ont embarqué, parmi lesquelles deux ont renoncé, alors que seulement sept femmes ont bouclé la course depuis sa création en 1989. Pourtant, la navigatrice précise : « la course au large est un sport mixte et c'est ce qui fait sa richesse. Il n'y a pas de classement féminin et quand je suis sur l'eau je suis un marin avant tout »

Sa formation expresse par l’ancien vainqueur du Vendée Globe Armel Le Cléac’h, alors qu’elle ne pratique la voile à haut niveau que depuis cinq ans, souligne son parcours atypique, dans un milieu où nombre de navigateurs s’adonnent à ce sport depuis toujours. Le succès de Clarisse Crémer tient aussi à son jeune âge (31 ans), qui en fait la benjamine de cette édition. Sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien de navigatrice avec humour, rompant avec l’image d’isolement que renvoient habituellement les skippers en pleine course.

Avec nous pour en parler

Clarisse Crémer est navigatrice et classée 12ème à l’édition 2020 du Vendée Globe.

Emma Sarango est journaliste au service des sports de Radio France.