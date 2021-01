Cette question est brutalement revenue à la une de l’actualité cette semaine avec la sortie du livre de Camille Kouchner, dans lequel elle accuse son beau-père, le constitutionnaliste Olivier Duhamel d’avoir abusé de son frère jumeau lorsqu’ils étaient adolescents.

Comment lutter contre l'inceste ? © Getty / Catherine Falls Commercial

Ce soir, on va s’écarter de cette affaire bien particulière qui concerne des gens connus, pour s’interroger sur l'inceste, qui reste un tabou dans notre société.

Car si l’on en croit les enquêtes d’opinion, entre 5 et 10% des Français seraient concernés par ce fléau. Cela représente 80% des violences sexuelles commises sur les enfants.

On s’arrêtera notamment sur la question de la réponse pénale à apporter aux faits d’inceste, sur les délais de prescription, sur la question de la non-dénonciation également, et sur les dégâts que ce crime provoque chez les victimes et plus généralement dans les familles et on entendra, bien évidemment vos témoignages.

Une affaire comme celle-là peut-elle contribuer à briser le mur du silence ?



Avec nous ce soir, pour répondre à vos questions et à vos remarques, un juriste, une responsable d’association, et une anthropologue :

- Maître Rodolphe Costantino, Avocat de l’association «Enfance et Partage »

-Isabelle Aubry, Présidente de l'association "Face à l'inceste", auteure de "L'Inceste, 36 questions-réponses incontournables" (Dunod) et de "La première fois, j'avais 6 ans" (réédité le 4 février à XO editions)

- Dorothée Dussy, anthropologue, directrice de recherche au CNRS, auteure de "Le Berceau des dominations - anthropologie de l'inceste" (réédité aux éditions Pocket en avril 2021)

L'accueil téléphonique pour l'enfance en danger est le 119.