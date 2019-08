Destination l’espace pour Le téléphone sonne avec une émission consacrée aux étoiles, tandis que le pic d’observation de la plus belle pluie d’étoiles de l’été sera atteint au cours des prochains jours.

Dernières nouvelles des étoiles © Getty / Narathip Ruksa

Il suffit de lever la tête vers le ciel – quand celui-ci est dégagé – pour voir briller ces milliers de petits points lumineux. Chaque année, le mois d’août est cette période la plus propice à l’observation des étoiles.

Pluie d’étoiles filantes (Les Perséides), planètes observables à l’œil nu, et autres constellations : un véritable spectacle à ciel ouvert s’offre à nous.

Mais c’est aussi l’occasion de se pencher sur ce qui se passe dans l’espace, dont l’actualité foisonne : entre les nouvelles découvertes de galaxies, observation de trous noirs, ou encore étoiles éjectées à des milliers de kilomètres heure depuis la Voie Lactée, il y a vraiment de quoi plonger la tête dans les étoiles.

Comment décryptons-nous le ciel en 2019 ? Comment le comprendre ? Qu’a-t-il à nous apprendre ?

Quelles sont les nouvelles découvertes venues du ciel ? Quelle est l’importance des outils envoyés dans l’espace ? Quel est le rôle joué par les satellites ?

La course aux étoiles est-elle encore d’actualité ? Existe-il une gouvernance spatiale commune, en Europe et dans le monde ? Et que dire du tourisme spatial ?

Nos invités :

Alejandra Recio-Blanco, Astronome au laboratoire Lagrange de l’observatoire de la Côte d’Azur, spécialiste de la Voie Lactée et impliquée dans la mission Gaia de l’Agence Spatiale Européenne.

Olivier Las Vergnas, Astronome et président de l'Association Française d'Astronomie (AFA).