Aujourd'hui, 79% des français croient à au moins une théorie du complot (Ifop). A l'heure où les fake news se propagent très largement par l'intermédiaire des réseaux sociaux, le chef de l'Etat a annoncé une loi en vue de déréférencer, supprimer et bloquer les sites propageant de fausses informations.

Sur le coup, quand on a tous lu ce sondage IFOP pour la fondation Jean Jaures et conspiracy watch, on a un peu rigolé. 9 % des français pensent que la terre est plate. Ca fait un joli tweet. 16 % pensent que l'homme n'a pas marché sur la lune, ça donne juste envie de relire tintin. Mais quand on en vient au 11 septembre manipulé par la CIA, au 48% de gens qui croient au "grand remplacement", aux 32% qui pensent que le SIDA a été crée en laboratoire, on n'a plus du tout envie de rire. C'est plus que de la crédulité. Les théories du complot sont bien là et elles font recette. Les Fake news, les fausses nouvelles circulent.

Et essayez d'expliquer qu'il n'en est rien, on vous répondra que vous faites partie du système et du complot vous aussi.

Alors comment lutter ? Pour nous, les journalistes, qui sommes souvent visés ? Pour nous, parents, professeurs, éducateurs, qui avons un grand rôle pédagogique à jouer ? Faut-il légiférer comme le suggère Emmanuel Macron ?