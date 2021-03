Ces dernières semaines ont été marquées par la commission d’actes particulièrement violents par des adolescents. Quelles réponses politiques, judiciaires et éducatives apporter à ces phénomènes ?

Le 8 mars dernier, Alisha, quatorze ans, a été retrouvée morte dans la Seine. Elle y aurait été poussée après avoir été attirée dans un guet-apens et frappée par deux camarades de classe, qui ont été mis en examen pour assassinat. Quelles suites judiciaires donner à un tel acte, et quel suivi mettre en œuvre pour ces adolescents qui risquent jusqu'à vingt ans de prison ? Ce meurtre fait suite à une campagne de cyber-harcèlement contre la victime. Des faits qui, eux, sont loin d’être isolés : en 2020, les faits de harcèlement, menaces et cyber-harcèlement visant des mineurs ont enregistré une hausse de 30% par rapport à 2019.

Quelle réponse apporter à ces phénomènes de violence chez les jeunes, commis en milieu scolaire ou en dehors, comme les rixes entre bandes rivales? Hier, plus de 110 signataires ont publié une tribune pour appeler à privilégier « l’action sociale, l’éducation et la médiation » pour y répondre. Et font le constat de la dégradation du dialogue avec la jeunesse et des mesures de prévention pour expliquer en partie ces situations.

Comment lutter contre le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement ?

Avec nous pour en parler