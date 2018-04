Et si aujourd'hui nous étions en pleine révolution du couple ? On ne s'oblige plus à rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. 8% des couples font chambre à part et tiennent à conserver leur indépendance, ce qui n'empêche pas de s'aimer. En France, 1,2 million de couples ne partagent pas le même toit (INED).

Faire chambre à part pour conserver son couple? © Getty / Westend61

Il y a 50 ans, puisque l'année 68 est de toutes les comparaisons ces derniers temps, on parlait de révolution sexuelle.

La révolution du couple a-t-elle sonné ?

Car depuis la génération de nos parents, et depuis la révolution de la génération suivante, le couple a changé du tout au tout. Ce qui suit ne vous étonnera pas : on couche ensemble plus tôt mais on se met en couple bien plus tard ; on se marie encore plus tard, quand on se marie d'ailleurs ! ; on fait des enfants bien après, et surtout, on ne s'oblige plus à rester ensemble ; on divorce, on recommence, on compose et on recompose.

On invente aussi : saviez vous, que le Stashing était de plus en plus tendance ? Etre en couple mais sans le dire, ni à vos parents, ni étalé sur les réseaux sociaux, comme ça vous avez une paix royale.

Faire chambre à part concerne aussi presque 8% des couples pour pouvoir regarder tranquillement Game of thrones et mieux se retrouver après. Et on peut pousser le concept jusqu'à "appart à part", les couples non-cohabitants, comme disent les sociologues. Ce qui n'empêche pas de s'aimer. Regardez Sartre et Beauvoir ; Morgan et Oury ; Hardy et Dutronc.

Et que dire de ce que vous voyez chez vos enfants, les applications, les Tinders et autres : peut-être que finalement il est là le lien avec la révolution de 68 : sexualité et couple sont dissociés et dédramatisés.

Et pour vous alors, ça se passe comment ? Racontez-nous !

