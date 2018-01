Au cours de l'année 2017, selon la dernière étude de Viavoice, la confiance des français en leur démocratie aurait progressé. 54% des personnes interrogées pensent que "la démocratie française fonctionne bien" alors qu'ils n'étaient que 36% l’an dernier.

A l’occasion de la publication de l’enquête de l’Observatoire de la Démocratie, réalisée en ligne du 22 au 28 décembre 2017 auprès d'un échantillon de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus, qui réunit Viavoice, la Fondation Jean Jaurès et la Revue Civique en partenariat avec France Inter, quel état de la démocratie en France ?

Ce regain de confiance en la démocratie française concerne toutes les classes d'âge mais il est particulièrement marqué chez les 18-24 ans qui sont désormais 61 % à partager ce sentiment.

93 % des sondés affirment que la démocratie est importante. 75 % pensent que faire travailler ensemble les élus de gauche et de droite permet de prendre de meilleures décisions pour la France.

Recomposition politique, nouvelle majorité, nouvelles pratiques du pouvoir... Pour autant, la démocratie fonctionne-t-elle mieux aujourd'hui ? L’année 2017 a-t-elle vraiment rebattu les cartes pour tout le monde ?

Pour certains électeurs, il n’en est rien. Même si l’Assemblée a été largement renouvelée, seulement 39 % de nos concitoyens se sentent désormais mieux représentés. L’abstention a atteint des sommets l’an dernier notamment au moment des législatives.

Que vous soyez plus optimistes qu’avant ou moins, que vous ayez des choses à nous faire partager, des expériences, de démocratie locale ou autre, n’hésitez pas à nous appeler. Soyez les bienvenus.