Budget en baisse, renationalisation des aides, la politique agricole commune est en plein bouleversement. Elle se veut plus verte, plus juste, à voir. La PAC survivra-t-elle a une nouvelle réforme ?

La commission européenne propose de réduire de 5% le budget de la PAC © AFP / Emmanuel DUNAND

Une politique agricole commune plus moderne, plus souple, plus efficace, plus écologique. Voilà comment la Commission européenne présente son projet de réforme de la PAC pour les dix ans à venir. Ça c’est sur le papier puisque dans les faits, la situation est beaucoup plus complexe.

Avec le départ des britanniques et les nouvelles priorités affichées par les vingt-sept (défense, sécurité, migration) il y a moins d’argent dans les caisses et donc moins d’aides agricoles à redistribuer.

Conséquence : la commission propose une baisse de 15 % du budget de la PAC. Inacceptable en l’Etat estime la France.

Une réforme qui entame également une renationalisation partielle de la plus ancienne et la plus abouties des politiques communautaires.

Peut-on faire mieux avec moins ? Cette nouvelle PAC sauvera-t-elle un monde agricole en difficulté ? Permettra-t-elle de mieux nourrir des européens ? Avec cette réforme à quoi ressemblera l’agriculture européenne dans les 20 ans à venir ?