"Le goût de nos mères", ce n’est pas seulement un livre de cuisine, c’est aussi un recueil de témoignages sur les souvenirs que les recettes font surgir en nous. Eva Bettan est allée à la rencontre de dizaines de personnes, célèbres ou non, qui ont partagé ces réminiscences culinaires avec elle.

Détail de la couverture de "Le goût de nos mères, 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle" d'Eva Bettan © Stock/France Inter/Passeurs d'histoires

Nous nous souvenons tous d'un plat, d'un dessert, qui nous enthousiasmait enfant. Et nous avons tous essayé, plus tard, de le cuisiner nous-mêmes... Et souvent fini par s'apercevoir qu'il n'avait pas la même saveur, soit parce que nous avons échoué à le confectionner correctement, soit parce que nous n'avons pas réussi à faire surgir les souvenirs heureux qu'il incarnait à nos yeux.

Dans son livre Le goût de nos mères, qui paraît aux éditions Stock, Eva Bettan raconte comment la cuisine est capable de faire jaillir le passé. Claude Lelouch, Laure Adler, Dominique Blanc... Nombreux sont ceux qui se sont confiés à elle sur leurs traditions culinaires familiales, les recettes de leur enfance, ou encore les souvenirs qui y sont associés.

Quelles sont les recettes qui ont marqué votre enfance ?

qui ont marqué votre enfance ? Lesquelles avez-vous perdu, que vous souhaiteriez retrouver ?

Quels sont les plats qui font resurgir des souvenirs chez vous ?

Toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.

Avec nous pour en parler

Eva Bettan est journaliste à France Inter, critique de cinéma et responsable du prix du Livre Inter. Le goût de nos mères, qui paraît le 14 mai 2021 aux éditions Stock, est son premier livre.