Tu seras agriculteur mon fils ! Comment aider les jeunes agriculteurs à s'installer ?

Le nombre d’exploitants agricoles diminue drastiquement en France. Pourtant, de nombreux jeunes continuent de se lancer dans la profession. Comment favoriser leur installation ?

Le nombre d’exploitants agricoles ne cesse de diminuer. Tandis qu’ils étaient plus d’un million en 1988, il en demeurait seulement 404 000 en 2019. Une baisse qui risque de continuer les prochaines années : un agriculteur sur deux aura l’âge de partir à la retraite d’ici 2026. Or, la reprise des exploitations agricoles est rendue difficile par l’augmentation des coûts du foncier, le manque d’attractivité d'une activité peu rémunératrice et la difficulté à transmettre les exploitations.

Pourtant, certains n’hésitent pas à se lancer dans la profession. Si le nombre des nouveaux entrants demeure inférieur à celui des sortants, il est toutefois en hausse ces dernières années. Aujourd’hui, un agriculteur sur trois n’est pas issu d’une famille agricole, témoignant d’un regain d’intérêt pour l’activité. Des installations encouragées par des aides d’État comme la Dotation Jeune Agriculteur (DJA).

Quelles sont les aides proposées par l’État pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ?

pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ? Ces mesures sont-elles suffisantes pour endiguer la diminution du nombre d’exploitants agricoles ?

du nombre d’exploitants agricoles ? Quels est le profil de ces jeunes agriculteurs qui décident de reprendre une exploitation ?

