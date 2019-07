Lassitude, impuissance, ingratitude... À moins d'un an des élections municipales, un maire sur deux envisage de ne pas se représenter. Le téléphone sonne s’intéresse au ras-le-bol général des maires de France.

Drapeaux sur la mairie © Getty / Alexandre FP

En quatre ans depuis les dernières élections municipales, c’est l’hécatombe parmi les élus de nos communes. Des petites bourgades aux grandes agglomérations, la crise des maires sévit partout en France.

Manque de respect ou de considération, dotations de l’Etat en baisse, contraintes réglementaires trop nombreuses, sollicitations aussi diverses qu’incessantes sans toujours en lien avec leur mandat… Premier maillon de la démocratie, nos maires sont ceux à qui nous nous adressons en priorité, que ce soit pour régler des désaccords entre habitants ou pour le lancement de travaux en tout genre.

Pourtant, entre commerces qui périclitent, classes d’école qui ferment et familles en difficulté, nombreux sont les élus locaux qui se sentent dépossédés de leur pouvoir et du lien privilégié avec leurs administrés.

Comment expliquer ce malaise, auquel le projet de loi « engagement et proximité » veut tenter de répondre ? Que penser des mesures touchant aux indemnités, à la protection juridique et à la formation des élus ? Et ce, à huit mois des municipales.

A-t-on pris la mesure de la désaffection des citoyens envers leurs élus ? Et à quel point les élus locaux sont-ils concernés par ce désamour ? Comprenons-nous vraiment leurs difficultés qu’ils endurent au quotidien ?

Nos invités :

Nathalie Appéré, maire de Rennes (Parti-Socialiste).

John Billard, maire de Le Favril (Eure-et-Loir) et vice-Président de l’Association des Maires ruraux de France (AMRF).

Luc Rouban, directeur de recherches au CNRS et chercheur au CEVIPOF de Sciences Po.