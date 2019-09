Aujourd’hui, c’est la Journée nationale de la qualité de l’air. Citadin ou non, avec ou sans voiture, vous êtes-vous déjà posé la question de l’impact de la pollution sur votre vie et votre santé?

L'air des villes est-il encore respirable ? © Getty / Getty Images

En France, 48 000 décès prématurés par an seraient dus à la pollution de l’air. Cette problématique affecte le quotidien, jusque dans les salles de classe ou à l’entrée des bouches de métro –où il est conseillé de ne plus laisser les enfants jouer, du fait des risques pour la santé. Et pas seulement à Paris : si la pollution est particulièrement médiatisée dans la capitale, elle touche tout autant les autres grandes agglomérations, voire certaines zones rurales.

Risques cardiaques et respiratoires, effets sur le développement cognitif de l'enfant, maladies chroniques... Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la pollution, c'est avant tout des conséquences sur le bien-être physique. En cause : la nocivité des particules fines, qui pénètrent dans nos organismes et peuvent y causer des problèmes de santé.

Face à cette problématique, l’usage de la voiture est particulièrement montré du doigt. Pourtant, aujourd’hui, seulement 2% de la population déclare se rendre au travail en vélo. Et contrairement aux idées reçues, le diesel n’est pas seul responsable de la pollution de l’air.

Pour réagir, des outils de lutte et de connaissance se développent : à Paris pour la première fois, les citadins ont maintenant accès à une carte interactive qui affiche les taux de pollution de l'air jour par jour. Une sorte de météo de la pollution, en somme. Ce dispositif s'ajoute aux mesures de bonus écologique, de circulation alternée et de vignette Crit'air obligatoires.

Et vous, quelles sont vos solutions au quotidien face à la pollution ? Quelles alternatives envisager face aux comportements polluants ?

