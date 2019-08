Alors que le Gamescom 2019 ouvre ses portes pour quatre jours à Cologne, Le téléphone sonne prend les manettes et se plonge dans l’univers des jeux vidéo.

Quel avenir pour le jeu vidéo ? © Getty / Pattanaphong Khuankaew / EyeEm

Si l'Allemagne accueille le plus gros salon du jeu vidéo d'Europe, la France n'est pas en reste.

Certes, avec sa cinquième place mondiale, l’Hexagone n'est pas le leader sur le marché du jeu vidéo, mais un autre chiffre montre que nous aimons jouer :

68%. Selon un sondage Ifop, c’est le pourcentage de français déclarant jouer aux jeux vidéo en 2018. Un loisir banalisé puisque nous en sommes de plus en plus adeptes, ceci rendu possible notamment par l’essor des équipements et de l’Internet mobile. Et tout le monde s’y adonne : que l’on soit homme ou femme, jeune ou vieux, aisé ou défavorisé… Une gamme de jeux toujours plus étoffée pour que tous puissent s’en emparer, quel que soit le support (smartphone, tablette, ordinateur, console de jeu).

Et même si tant de Français sont gamers, nous ne pratiquons pas tous cette activité virtuelle avec la même intensité. Ce qui pose la question des risques d’addiction, de dépendance ou encore le développement de comportements violents.

Des interrogations qui s’inscrivent dans un contexte où le jeu vidéo prétend se faire une place comme discipline sportive à part entière : entre championnat de France Fifa 17 et coupe du monde de Fortnite, en passant par une possible introduction du e-sport aux JO de 2024 (idée que le Comité International Olympique a balayée), le jeu vidéo prend de l’assurance.

Enfin, en attirant toujours plus de monde, c’est aussi la question de l’avenir du jeu vidéo qui se pose : entre nouvelles façon de jouer, évolution des supports, réalité 3D et cloud gaming (jouer à des jeux vidéo en streaming via internet sur n'importe quel écran), multiplication des jeux en nombre et en diversité, le loisir vidéo-ludique attire toujours plus de monde et ne semble pas s’arrêter d’évoluer.

Alors comment appréhender l’état et l’évolution du jeu vidéo en France ?

Peut-il se targuer de devenir la première industrie culturelle du monde ?

Faut-il craindre l’addiction aux jeux vidéo ? Ont-ils une influence sur nos comportements en société ?

L’e-sport peut-il être considéré comme un sport à part entière ?

Finalement, quel avenir pour le jeu vidéo ?

Nos invités

Vanessa Lalo, Psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo.

Philippe Rodier, Journaliste sportif indépendant, ancien champion de France de jeux vidéo.

Thomas Hercouët, Rédacteur à Topito et créateur de "La Nuit Originale".