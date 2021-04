Avec sa fondation, Solar Impulse, le psychiatre et aéronaute Bertrand Piccard réfléchit depuis cinq ans à une myriade de solutions - à destination aussi bien des consommateurs que de l'industrie - pour faire face au changement climatique. Il présente, ce soir, les 1000 (et plus) gestes pour protéger l'environnement.

Bertrand Piccard en mai 2019 © AFP / Bertrand Guay

Pour Bertrand Piccard, "il y a 1 000 preuves que la protection de l'environnement est une opportunité économique". En 2016, l'aéroaute et président de la fondation Solar Impulse s'est fixé un pari : réunir 1 000 innovations technologiques économiquement rentables pour lutter contre le changement climatique.

Aujourd'hui, Solar Impulse présente ses 1008 propositions. Logiciel pour permettre aux avions de consommer moins de carburant, recyclage de la chaleur de l'eau des douches, robot qui neutralise les mauvaises herbes... Bertrand Piccard milite pour que ces idées soient intégrées au plan de relance élaboré par le gouvernement.

Quelles sont les 1008 propositions avancées par Solar Impulse ?

avancées par Solar Impulse ? Comment son t élaborés et labellisés les projets de cette fondation ?

les projets de cette fondation ? Comment concilier écologie et croissance économique ?

Toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.