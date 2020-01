Entre citoyens et policiers, ces dernières semaines, les affaires de violence se multiplient : coups et injures pleuvent. Un climat de tension qui a appelé une réponse du gouvernement, jugeant ces faits non- « acceptables ». La police doit-elle faire son autocritique ?

Que fait la police ? Ici un policier pendant des affrontements entre la police et les manifestants autour de la Gare de Lyon, Paris, 18 janvier 2020 © AFP / KARINE PIERRE / HANS LUCAS

Il y a eu ce manifestant, frappé et en sang, lors du rassemblement des gilets jaunes, samedi dernier. Et la mort de Cédric Chouviat, ce livreur qui avait subi une fracture du larynx lors d’un contrôle de police. De l’autre côté de la barrière, ce sont ces trois policiers qui ont porté plainte après qu’un homme leur ait craché dessus, lors d’une mobilisation. Et cet agent mortellement et volontairement fauché par un conducteur, près de Lyon.

Un face-à-face de plus en plus violent, en forme d’escalade, entre les forces de l’ordre et des citoyens. Et tous les jours, chaque camp qui renvoie la violence et la responsabilité à l’autre. Usage disproportionné de la force, violences illégitimes ou violences policières : autant d’expressions pour parler des tensions qui s’aggravent, se sédimentent.

Ce qui frappe aussi, c’est le changement de ton, du côté de l’exécutif. Qui parle de comportements « pas acceptables », de fautes qui seront désormais « sanctionnées ». Comme si d’un seul coup, avec l’accumulation des affaires ces dernières semaines, les yeux s’étaient ouverts, l’air du temps avait changé.

Une nouvelle ligne gouvernementale qui n’a pas manqué d’être remarquée, et décriée, par les syndicats de police. Eux parlent d’un « lâchage ». Toujours est-il que les images s’accumulent, les blessures aussi. Et les questions qui vont avec.

Alors pourquoi cette montée des violences ? Les méthodes policières sont-elles les bonnes ? Faut-il isoler les accidents dont on parle ces dernières semaines ? Ou faut-il revoir les formations, les techniques, les armes des forces de l’ordre ? Renforcer les sanctions en cas de débordement ?

