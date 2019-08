Finies les vacances pour le gouvernement mais pas pour Le téléphone sonne, qui se penche sur la rentrée des ministres, dont le premier Conseil se tenait aujourd’hui.

Edouard Philippe à la sortie d'un conseil des ministres © AFP / Denis Meyer / Hans Lucas

Les ministres font leur rentrée, et dans leurs cartables, des dossiers ardents : réforme des retraites, loi de bioéthique et son article polémique sur la PMA pour toutes, loi contre le gaspillage… le gouvernement renquille sur les chapeaux de roues. Et même si les points les plus périlleux ne seront abordés qu’après le Sommet du G7, le son de cloche est donné : une année cruciale s’annonce pour le gouvernement.

On se souvient encore de la rentrée passée, marquée par l’affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot de son poste de Ministre de la transition écologique. Puis le mouvement des "gilets jaunes" est passé par là. Une crise dont Emmanuel Macron compte tirer des enseignements tandis qu’il s’apprête à lancer l’acte II de son quinquennat : moins d’autoritarisme ou de technocratie et davantage de dialogue avec les citoyens pour une seconde moitié de mandat qui se veut plus sociale. Comment ? Notamment avec ce projet de concertation citoyenne, dans la veine de ce qu’avait initié le Grand débat.

Alors, à peine les sacoches défaites et avec le Sommet du G7 qui se profile, les ministres ont donc une rentrée bien remplie… sachant que le feu couve toujours sur les ronds-points et que les élections municipales approchent.

Quels sont les dossiers en attente sur la table ? Lesquels donneront le plus de fil à retordre au gouvernement ?

Quels sont les objectifs de Matignon, et du président Macron pour son acte II ?

Pour les nouvelles têtes et les nouvelles fonctions réattribuées, qui va devoir faire ses preuves ?

L’année qui s’annonce est-elle décisive ?

Nos invités

Jannick Alimi, rédactrice en chef adjointe au service Politique du Parisien/Aujourd'hui en France.

Marcelo Wesfreid, journaliste au service politique du Figaro, en charge du suivi de l'exécutif.