S'ils dominent encore largement la grande distribution, les hypermarchés veulent s'adapter aux nouveaux modèles de consommation des clients tant ils se voient de plus en plus concurrencés par les achats effectués sur internet et les enseignes de proximité.

Et si les hypermarchés disparaissaient ? © Getty / Matt Cardy

L’hypermarché représente toujours plus de 50% de la distribution alimentaire en France. Les géants de la grande distribution, comme carrefour, envisagent la réduction de la surface de leurs magasins et comptent s’adapter aux nouveaux comportements des clients, en s’orientant vers l’achat en ligne et le bio.