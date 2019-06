En cette fête de la musique, et premier jour de l'été, on parle de la musique qui nous fait du bien. C'est prouvé scientifiquement : elle stimule le cerveau, a des vertus curatives et est même parfois utilisée dans l'agriculture. La musique adoucit les mœurs et notre santé, on en parle au 01 45 24 7000

Pourquoi la musique fait autant de bien ? © Getty / Petri Oeschger

Pourquoi la musique nous fait du bien ?

38 ans que les musiciens amateurs s'installent dans les rues le 21 juin pour jouer des reprises ou leurs propres compositions. La fête de la musique transforme parfois les centre-ville en capharnaüm, mais elle permet également à des musiciens du dimanche de confronter leurs œuvres au public, plus ou moins conquis.

La musique a de réels effets sur notre santé. Ecouter des mélodies à répétition permet de stimuler le cerveau, de se détendre et d'améliorer notre qualité de vie. La musicothérapie se développe : elle n'a pas pour but de remplacer la médecine, mais elle peut améliorer la vie d'un patient en complément d'un traitement.

La musique fait partie de notre quotidien, elle est utilisée en médecine, mais aussi dans l'agriculture pour combattre certaines maladies. Quelques éleveurs détendent leurs vaches avec un morceau de classique, et des patients atteints d’Alzheimer sont capables de retenir des mélodies beaucoup plus facilement que le reste de leurs souvenirs.

Posez vos questions à nos invités sur la musique au 01 45 24 7000 :

Hervé Platel , neuropsychologue, Professeur de Neuropsychologie à l’Université de Caen Normandie, auteur de « Le Cerveau musicien » (Odile Jacob)

Stéphane Guétin, docteur en psychologie clinique et musicothérapeute, fondateur de « Music care »

