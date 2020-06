Ce soir nous fêtons la musique ! Malgré l'épidémie qui a bousculé nos possibilités de l'écouter et de la jouer, nombreux sont ceux qui déambuleront dans la rue, les oreilles à l'affûts, ou monteront ce soir sur une scène ou un balcon pour partager leur passion.

La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes musicales : salles et écoles de musiques fermées, concerts et festivals annulés, enregistrements reportés. Même l'écoute en streaming, qu'on s'attendait à augmenter, a diminué selon les plateforme Spotify et Deezer.

Malgré tout nombre d'initiatives sont apparues pour vivre et partager la musique : (red)diffusions de spectacles à la radio, à la télévision ou sur internet, concerts solos improvisés depuis des salons ou des balcons, et autres récitals à plusieurs en vidéoconférence.

Quelle place à prise la musique durant ces derniers mois ? Comment amateurs et professionnels ont vécu cette période ? Et jouerez-vous de la musique ce soir ? Et comment ?