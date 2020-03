Demain, c'est lundi, la reprise d'une nouvelle semaine. Alors travailler... ou pas ? Et si oui, dans quelles conditions ? La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la sociologue spécialiste de l'emploi et du travail, Dominique Méda, répondent à vos questions.

Pour certains c'est tranché : leur entreprise était obligée de fermer. Mais d'autres se posent la question, la boule au ventre. On les attend à la caisse du supermarché ou dans leur camion, pour assurer les livraisons. On entend que les chantiers pourraient reprendre, certaines usines rouvrir. Et puis il y a toujours ces jeunes livreurs à scooter. Et les dentistes alors ? Et les kinés ?

Après le choc du confinement, après quelques jours d'adaptation, on fait ce soir le point sur les droits et les devoirs, les mesures de protection, les métiers essentiels à notre société.

Faut-il demain aller travailler ou non ?

