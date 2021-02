À partir de jeudi prochain, les médecins généralistes et les médecins du travail seront autorisés à administrer le vaccin AstraZeneca. Un élargissement de la campagne vaccinale toutefois limité par le nombre de doses disponibles et les modalités de conservation du vaccin.

Dès lundi, les 29 000 médecins généralistes ainsi que les médecins du travail qui se sont portés volontaires ont commencé à recevoir les doses du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, qu’ils sont désormais autorisés à administrer. Un élargissement permis par le stockage plus facile de ce vaccin par rapport à celui des laboratoires concurrents Pfizer et Moderna, et censé aider la campagne vaccinale à prendre de l’ampleur.

Toutefois, cette dernière demeure limitée par le nombre de vaccins disponibles. Chaque médecin concerné aura pour le moment en sa possession seulement un flacon, soit dix doses de vaccin. À charge pour lui de cibler les patients qu’il juge prioritaires, entre 50 et 64 ans. Par ailleurs, la campagne de vaccination chez les médecins rencontre une seconde limite : une fois ouvert, un flacon se conserve seulement six heures, aussi les administrations de vaccin devront-elles être rapprochées.

