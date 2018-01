D'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les Français sont parmi les plus gros consommateurs de cannabis en Europe avec 1,4 million d’usagers réguliers en 2017. Un rapport parlementaire préconise une amende forfaitaire, comprise entre 150 et 200 euros, suivie d'éventuelles poursuites.

Des amendes pour pénaliser les fumeurs de cannabis ? © Getty / Alto/Katarina Sundelin