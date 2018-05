En fonction de votre département, il ne vous reste plus que quelques jours pour valider votre télé-déclaration. C’est la dernière fois que vous payez vos impôts sur vos revenus de l’année passée car le 1er janvier prochain l’impôt à la source entre en vigueur. Posez toutes vos questions !

Vous avez encore un peu de temps, vous qui faite votre déclaration de revenus en ligne. Pas beaucoup quand même : jusqu’au 5 juin ; et vous avez encore mille choses à clarifier.

D’autant que le 1er janvier prochain commence le prélèvement à la source. L’année de transition c’est donc maintenant. Qu’est-ce qui change dans votre déclaration de cette année ? Quel taux s’applique ? Qui a accès à votre taux d’imposition ? Qu’est-ce que veut dire « année blanche » ? Ma situation fiscale sera connue de qui exactement ?

Allez-y, lâchez-vous, on est très technique ce soir, posez toutes vos questions ! On en parle avec Maryvonne Le Brignonen, directeur de la mission prélèvement à la source de la DGFIP et Christine Canut, inspectrice divisionnaire des Finances publiques.